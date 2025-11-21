circle x black
Comunicazione, Sagone (Adc Group): "Eventi sono motore di sviluppo economia"

Comunicazione, Sagone (Adc Group):
21 novembre 2025 | 16.30
Redazione Adnkronos
"La Live Communication Week, attraverso i suoi due premi — uno italiano e uno mondiale, il Bea Italia e il Bea World — rappresenta la comunicazione delle aziende e delle agenzie che fanno degli eventi una vera e propria industria". Così Salvatore Sagone, presidente di Adc Group, intervenendo alla serata dedicata alla XXII Edizione del Bea Italia, a conclusione della Live Communication Week, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. "Centinaia di agenzie presentano i propri progetti, giudicati da giurie composte da brand di tutti i settori merceologici, che esprimono la potenza industriale degli eventi". Sagone ha definito gli eventi "un motore di sviluppo dell’economia e di promozione del Made in Italy nel mondo", ricordando le professionalità impiegate nei grandi appuntamenti internazionali. "Celebriamo i migliori eventi dell’anno e un’industria che cresce a ritmi molto interessanti, a due cifre", ha concluso.

Live Communication Week Bea Italia Bea World eventi Made in Italy
