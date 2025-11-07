Conou a Ecomondo: l'Italia guida l'economia circolare degli oli usati

All'Ecomondo di Rimini il Consorzio Conou, che da oltre quarant'anni coordina la raccolta e la rigenerazione degli oli minerali usati, porta l'esperienza di una filiera d'eccellenza. Nel 2024 sono state recuperate 188mila tonnellate di oli esausti, pari al 100% del materiale disponibile, con una rigenerazione del 98%. «L'economia circolare non è spontanea, ma si può fare – ha dichiarato il presidente Riccardo Piunti –. Servono un modello organizzativo efficace, regole chiare e un controllo costante». Conou, primo consorzio EPR in Italia, riunisce 58 aziende di raccolta e due impianti di rigenerazione, per un comparto che vale 800 milioni di euro e oltre 2.000 addetti.