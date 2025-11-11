Consoli (Regione Marche): "Sicurezza e rispetto delle norme devono camminare insieme"

"Riteniamo doveroso ringraziare l'Inail che ha voluto valorizzare questa iniziativa partendo dal porto di Ancona, dove si concentra una parte importante del lavoro industriale e cantieristico della regione", ha dichiarato Tiziano Consoli, assessore regionale al Lavoro. "Mi auguro – ha aggiunto – che questo progetto possa andare di pari passo con il pieno rispetto della normativa, perché solo con l'applicazione rigorosa delle regole possiamo prevenire gli infortuni e tutelare davvero i lavoratori".