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Consulenza, Strategic Management Partners acquisisce 60% Gesta

Consulenza, Strategic Management Partners acquisisce 60% Gesta
06 ottobre 2026 | 12.13
Andrea Persili
LETTURA: 2 minuti

Prosegue il processo di aggregazione nel settore italiano della consulenza. Strategic Management Partners, gruppo di consulenza a capitale italiano, ha acquisito il 60% di Gesta Srl Società Benefit, società della Spezia fondata nel 1994 e specializzata in modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, risk management, cybersicurezza, governance dell'intelligenza artificiale, privacy e sistemi di certificazione.

Si tratta di ambiti nei quali, negli ultimi anni, si è progressivamente ampliato il perimetro degli obblighi a carico delle imprese, coinvolgendo anche aziende di medie dimensioni. Per Strategic Management Partners è la quarta acquisizione dopo quelle di Peekaboo, BF Partners e Core, in una fase di crescita che ha visto anche l'apertura di sedi operative in Polonia e Spagna. Con l'ingresso di Gesta, il gruppo supera i 250 collaboratori e punta a chiudere il 2026 con un fatturato di circa 25 milioni di euro.

Nel nuovo assetto Gesta assumerà il ruolo di centro di coordinamento delle attività di governance, risk e compliance del gruppo, sia sul mercato italiano sia a supporto delle controllate estere. La sede storica della Spezia e le unità locali continueranno a operare con l'attuale governance e autonomia operativa. Alle competenze sviluppate da Gesta si affiancheranno quelle di Strategic Management Partners nell'IT security e nella consulenza strategica, che rafforzano il posizionamento della società in settori come difesa, nautica, logistica e meccanica. I professionisti delle due società lavoreranno all'interno di un team multidisciplinare.

"Le regole su cybersicurezza e intelligenza artificiale si stanno estendendo ad aziende che fino a pochi anni fa ne erano escluse e molte non dispongono internamente delle competenze necessarie per affrontarle", spiega Luigi Riva, presidente di Strategic Management Partners. "Con Gesta integriamo nel gruppo una specializzazione costruita in oltre trent'anni di lavoro con le imprese, che potrà essere messa a disposizione dei clienti in Italia e all'estero".

Gesta mantiene lo status di Società Benefit ed è certificata B Corp, ISO 9001, ISO 27001 e UNI/PdR 125 per la parità di genere. La società collabora inoltre con realtà tra cui Confindustria, Assoconsult, Scuola Nazionale Trasporti e Logistica e Digital Innovation Hub Liguria.

"Entrare in Strategic Management Partners è una tappa fondamentale del nostro percorso di crescita – dichiara Renato Goretta, amministratore delegato di Gesta – perché ci consente di affiancare alle nostre competenze la spinta innovativa di un gruppo con cui condividiamo la centralità delle persone e l'attenzione all'impatto concreto per i clienti, rispondendo così alle aziende che chiedono un approccio di total business resilience per restare competitive"

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Tag
consulenza acquisizione cybersicurezza intelligenza artificiale governance rischio
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