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Consumi: Brisigotti (Coop Italia), 'con nostra marca privata vogliamo garantire qualità e sicurezza ma anche tutela del potere d'acquisto'

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10 settembre 2026 | 17.57
Redazione Adnkronos
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"Dal report emerge che c'è anche una trasformazione legata alla tipologia dei prodotti consumati, con una difficoltà per quanto riguarda la carne e una forte crescita del mondo vegetale. Vi è poi una trasformazione della vendita dei prodotti di consumo e dei prodotti confezionati. Queste sono le direttrici, una economica e l'altra oggettiva legata alla tipologia dei prodotti, che rappresentano la sfida da interpretare anche per quest'anno. È questo che pensiamo di fare, soprattutto attraverso l'impegno che abbiamo da tempo sulla nostra marca privata, che è la soluzione che vogliamo cavalcare per garantire i profili di qualità e di sicurezza dei prodotti e, contemporaneamente, riuscire a offrire la tutela del potere d'acquisto". Così Domenico Brisigotti, Presidente di Coop Italia, alla presentazione, a Milano, dell'anteprima digitale del "Rapporto Coop 2026 - Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani", redatto dall'Ufficio Studi di Ancc-Coop (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori-Coop).

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