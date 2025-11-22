circle x black
Cerca nel sito
 

Consumi, Caprini (Retex): "I negozi si devono trasformare tecnologicamente"

"Nei negozi le persone saranno sempre meno impegnate nelle faccende operative che saranno delegate agli strumenti tecnologici, anche con robot antropomorfi, ma avranno il compito di relazionarsi con i clienti"

22 novembre 2025 | 12.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I negozi si devono trasformare tecnologicamente in maniera profonda perché diventano il luogo dove si realizza l'esperienza in un modo che integra l'esperienza digitale. L'intelligenza artificiale esiste da tempo, ma dietro i motori logistica, approvvigionamento e sicurezza esistono tool da anni. In tempi brevi mi aspetto strumenti che propongono promozioni in tempo reale per il singolo individuo e che devono confrontarsi con un agente sullo smartphone del consumatore che sceglie le offerte più vantaggiose."

Queste le parole di Fausto Caprini, founder di Retex, durante il primo “Forum della Distribuzione Moderna 2025 - Il retail nell’economia del Paese. Mercati, tecnologia e società” che si è svolto a Milano, organizzato da Federdistribuzione e che ha visto la partecipazione di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

"Nei negozi le persone saranno sempre meno impegnate nelle faccende operative che saranno delegate agli strumenti tecnologici, anche con robot antropomorfi, ma avranno il compito di relazionarsi con i clienti", sottolinea.

"Se guardiamo alla Cina la parola phygital non esiste perché, ormai da molto tempo, l'esperienza d'acquisto è fortemente integrata tra strumenti fisici e digitali. Dobbiamo superare certi modi di guardare le cose, come le diversificazioni tra i tipi di consumatori. Sono cose ormai datate. Il mondo è cambiato in maniera profonda e questo crea delle sfide per le imprese. Promuovere i valori del proprio brand nello spazio fisico e digitale è una cosa che richiede un ripensare al nostro modo di comunicare al cliente" conclude.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Consumi Caprini Retex negozi
Vedi anche
Bologna, tensione alla protesta contro Virtus-Maccabi: razzi, fuochi d'artificio e idranti - Video
Ucraina-Russia, Putin: "Piano Trump può essere base per pace" - Video
Ucraina al bivio, Zelensky e il piano Trump: "Scelte difficili" - Video
News to go
Consumi elettrici e fotovoltaico, il trend in Italia
News to go
Pronto soccorso, l'allarme: "Da gennaio uno su quattro con la metà del personale necessario" - Video
News to go
Black Friday, sconti e offerte in arrivo: come funziona - Video
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza