Consumi, Caprini (Retex): "I negozi si devono trasformare tecnologicamente"

"I negozi si devono trasformare tecnologicamente in maniera profonda perché diventano il luogo dove si realizza l'esperienza in un modo che integra l'esperienza digitale. L'intelligenza artificiale esiste da tempo, ma dietro i motori logistica, approvvigionamento e sicurezza esistono tool da anni. In tempi brevi mi aspetto strumenti che propongono promozioni in tempo reale per il singolo individuo e che devono confrontarsi con un agente sullo smartphone del consumatore che sceglie le offerte più vantaggiose."

Queste le parole di Fausto Caprini, founder di Retex, durante il primo “Forum della Distribuzione Moderna 2025 - Il retail nell’economia del Paese. Mercati, tecnologia e società” che si è svolto a Milano, organizzato da Federdistribuzione e che ha visto la partecipazione di Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

"Nei negozi le persone saranno sempre meno impegnate nelle faccende operative che saranno delegate agli strumenti tecnologici, anche con robot antropomorfi, ma avranno il compito di relazionarsi con i clienti", sottolinea.

"Se guardiamo alla Cina la parola phygital non esiste perché, ormai da molto tempo, l'esperienza d'acquisto è fortemente integrata tra strumenti fisici e digitali. Dobbiamo superare certi modi di guardare le cose, come le diversificazioni tra i tipi di consumatori. Sono cose ormai datate. Il mondo è cambiato in maniera profonda e questo crea delle sfide per le imprese. Promuovere i valori del proprio brand nello spazio fisico e digitale è una cosa che richiede un ripensare al nostro modo di comunicare al cliente" conclude.