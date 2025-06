Consumi, Gabriele (Consumerismo): “Lavoriamo a difesa del consumatore e al fianco degli operatori corretti”

“Non facciamo altro che lavorare a difesa del consumatore stando al fianco degli operatori corretti. In maniera obiettiva e producendo una valutazione assolutamente indipendente, entriamo nel cuore delle aziende che vogliono aprire le loro porte a noi e, nel caso in cui ce n’è bisogno, diamo indicazioni, suggerimenti e miglioramenti rispetto a quanto già fa”. Racconta così l’operato dell’associazione no profit Consumerismo il suo presidente, Luigi Gabriele, intervenendo all’incontro organizzato nella sede milanese di Engie dove è stato consegnato alla utility energy il sigillo di ‘Operatore eccellente’ nel mercato dell’energia.