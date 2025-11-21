circle x black
Consumi: Tocci (Istituto affari internazionali), ‘sviluppare capacità di resilienza’

Nathalie Tocci, direttrice Istituto affari internazionali
21 novembre 2025 | 14.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il contesto geopolitico crea sul consumatore un effetto depressivo. Viviamo un momento di incertezza difficile da evitare per questo dobbiamo provare ad adattarci e sviluppare capacità di resilienza”. Sono le parole di Nathalie Tocci, direttrice Istituto affari internazionali, ospite al primo “Forum della distribuzione moderna 2025. Il retail nell’economia del Paese: mercati, tecnologia e società”, organizzato a Milano da Federdistribuzione - Le aziende della distribuzione moderna.

"Il grande tema è capire la misura in cui i conflitti in corso possano impattare sulle catene del valore e dell'offerta. Dall'altra parte questo clima di crescente rischio, di crescente insicurezza e di crescente incertezza porta un effetto depressivo verso il consumatore che tende ad essere avverso al rischio e tutto questo porta a un calo anche sul lato della domanda" conclude.

