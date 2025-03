Cosmetica, Dominici (Kiko Milano): “Ue senta nostra voce prima di scrivere leggi”

“La cosmetica vale oltre 26 miliardi in termini di esportazioni: è un settore centrale per l'economia e la prosperità dell’Unione europea, non è possibile dimenticarlo all’atto della scrittura dei regolamenti europei”. Lo ha dichiarato l’amministratore di Kiko Milano, Simone Dominici, a margine dell’evento organizzato dalla Value of beauty Alliance. L’alleanza di sedici imprese della cosmetica ha chiesto alla Commissione europea l’avvio di un dialogo strategico per affrontare i problemi relativi all’impatto delle recenti norme europee sul settore.