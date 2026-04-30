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Cotec nomina Fabiola Gianotti nuova Presidente

Cotec nomina Fabiola Gianotti nuova Presidente
30 aprile 2026 | 10.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Assemblea dei Soci della Fondazione Cotec nella riunione di ieri ha nominato Fabiola Gianotti nuova Presidente. La Gianotti - si ricorda - è una fisica italiana riconosciuta a livello mondiale, dal 2016 al 2022 Direttore Generale del Cern di Ginevra, prima donna in questo ruolo e unica ad essere stata nominata per due mandati completi.

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Una nomina di grande valore per la Fondazione, che avviene in vista del prossimo Summit Cotec Europa, appuntamento centrale per il dialogo tra Italia, Spagna e Portogallo sui temi dell'innovazione e delle grandi trasformazioni in atto, che si terrà a Venezia il prossimo 17 giugno.

La Fondazione "esprime alla nuova Presidente la più profonda gratitudine per aver accolto questo incarico. La sua autorevolezza, la sua visione e il suo straordinario percorso scientifico e istituzionale rappresentano un riferimento prezioso per il proseguimento delle attività di Cotec e per il rafforzamento della cultura dell'innovazione nel nostro Paese".

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innovazione trasformazioni cultura dell'innovazione
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