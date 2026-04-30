Cotec nomina Fabiola Gianotti nuova Presidente

L’Assemblea dei Soci della Fondazione Cotec nella riunione di ieri ha nominato Fabiola Gianotti nuova Presidente. La Gianotti - si ricorda - è una fisica italiana riconosciuta a livello mondiale, dal 2016 al 2022 Direttore Generale del Cern di Ginevra, prima donna in questo ruolo e unica ad essere stata nominata per due mandati completi.

Una nomina di grande valore per la Fondazione, che avviene in vista del prossimo Summit Cotec Europa, appuntamento centrale per il dialogo tra Italia, Spagna e Portogallo sui temi dell'innovazione e delle grandi trasformazioni in atto, che si terrà a Venezia il prossimo 17 giugno.

La Fondazione "esprime alla nuova Presidente la più profonda gratitudine per aver accolto questo incarico. La sua autorevolezza, la sua visione e il suo straordinario percorso scientifico e istituzionale rappresentano un riferimento prezioso per il proseguimento delle attività di Cotec e per il rafforzamento della cultura dell'innovazione nel nostro Paese".