Cresce il mercato cripto. Binance: "Sfide anche italiane tra regolamentazione e innovazione"

Il mercato delle cripto-attività si riconferma dinamico. Dopo essersi lasciato alle spalle una fase di consolidamento, ora guarda con crescente ottimismo ai prossimi mesi. Gianluigi Guida, ceo di Binance Italy, traccia un quadro positivo del settore dal 2024 a oggi. Il top manager evidenza che avvenimenti come il recente taglio dei tassi da parte della Fed ha rafforzato la fiducia degli investitori verso asset alternativi come Bitcoin ed Ethereum, mentre le altcoin più capitalizzate mostrano segnali di tenuta. Il 2025 è stato un anno di crescita per questo tipo di criptomonete, con BNB (la criptovaluta di Binance) che ha raggiunto un massimo storico. Un contesto favorevole che apre nuove prospettive per una crescita strutturale e sostenibile del comparto cripto a livello globale. Attenzione anche al mercato italiano, dove lo scenario è in evoluzione e con Binance che ha rafforzato la sua presenza locale a partire dal 2022. Cresce il mercato retail: secondo gli ultimi dati annuali diffusi dall'Oam, a fine dicembre 2024 erano circa 1,6 milioni gli italiani che detenevano valute virtuali, per un valore complessivo di oltre 2,6 miliardi di euro, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente. Secondo il ceo il Paese gode di grande potenziale, ma segnala come una tassazione elevata rischi di frenare innovazione e investimenti, auspicando un bilanciamento tra regolamentazione e sviluppo. Sul fronte normativo, il regolamento europeo MiCAr viene riconosciuto come un passo fondamentale, pur non perfetto, con possibilità di miglioramento soprattutto sulle stablecoin: garantisce un quadro normativo armonizzato che migliora la trasparenza, la tutela degli utenti e l'operatività degli operatori a livello continentale. Infine, un occhio di riguardo anche all'educazione del pubblico in merito alle potenzialità della blockchain e delle criptoattività dove Guida ha citato l'impegno di Binance Academy e le collaborazioni con università italiane. L'obiettivo di Binance è consolidare la leadership di mercato, promuovendo conoscenza e fiducia verso questa tecnologia.