circle x black
Cerca nel sito
 

LIVE

Studenti in sciopero, cortei in 50 città: fantoccio di Meloni a Roma e flashmob a Milano

Da Roma a Milano, proteste "contro la scuola del genocidio" e per chiedere "maggiori fondi per l’ambiente"

Studenti in sciopero, cortei in 50 città: fantoccio di Meloni a Roma e flashmob a Milano
14 novembre 2025 | 12.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi giornata di sciopero per gli studenti. In oltre 50 città in tutta Italia sono state organizzate manifestazioni. Lo slogan è 'Un’altra scuola, un altro mondo è possibile' con una piattaforma rivendicativa che si concentra in sei problemi principali vissuti dagli studenti: didattica e valutazione, diritto allo studio, edilizia scolastica, rappresentanza studentesca, transfemminismo e benessere psicologico e rapporto scuola lavoro.

Da Roma a Milano, proteste "contro la scuola del genocidio" e per chiedere "giustizia climatica".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fridays for Future studenti sciopero scuola sciopero 14 novembre 2025
Vedi anche
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza