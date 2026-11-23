In collaborazione con Moulinex

La cucina di casa è il luogo in cui i sapori dell’infanzia e le ricette di famiglia continuano a vivere, trasformando il pasto in un momento di condivisione. Ma conciliare il desiderio di portare in tavola i piatti della tradizione con i ritmi serrati della quotidianità non è sempre semplice. Secondo un'indagine condotta da Ipsos Doxa per Moulinex - 'La tradizione in cucina, oggi' - il 74% degli italiani prepara ricette tradizionali almeno una volta a settimana, sette italiani su dieci vorrebbero preparare più spesso le ricette di famiglia ma per il 42% il tempo è un ostacolo. Il primo dato rappresenta una conferma del legame con le proprie radici e con la cucina di casa: tre italiani su quattro dichiarano di portare abitualmente in tavola ricette della tradizione di famiglia; il 74% le prepara almeno una volta a settimana e il 36% più volte nei sette giorni. Ma questo non basta. Il 71% degli italiani vorrebbe preparare più spesso ricette legate alla cucina di casa e alle tradizioni familiari e, tra chi già cucina piatti tradizionali almeno una volta a settimana, questa quota sale all’80%.

La percentuale di cucina tradizionale nella quotidianità potrebbe essere più alta se solo ci fosse più tempo per destreggiarsi tra i fornelli: per il 42% infatti le ricette della tradizione richiedono troppo tempo per la preparazione; il 26% trova difficile inserirle nella propria routine; il 24% le ritiene troppo complicate o che necessitano di molti ingredienti (percentuale che sale al 32% nella fascia d’età 18-34 anni). Beato il 12% che dichiara di preparare le ricette della tradizione ogni volta che ne ha voglia. La questione tempo rimane centrale e un modo per aggirarla è quello di affidarsi a soluzioni che ottimizzano i processi senza alterare i risultati: per l’83% è di grande rilevanza preservare sapori e carattere autentico della ricetta, meno conservativo il 56% che privilegia la riduzione dell’impegno richiesto. Due esigenze che raccontano la ricerca di un equilibrio tra la volontà di preservare il risultato e quella di rendere la cucina più compatibile con i ritmi della vita di tutti i giorni.

In aiuto viene la tecnologia e, in particolare, la friggitrice ad aria, elettrodomestico che ha già ampiamente fatto ingresso nelle cucine degli italiani. Secondo l’indagine di Ipsos Doxa, il 66% ne possiede una e la percentuale sale al 74% nella fascia d’età fra i 18 e i 34 anni. Sembra esserci inoltre una correlazione con la frequenza con cui si portano in tavola le ricette della tradizione: il possesso risulta infatti meno comune tra chi le prepara solo occasionalmente (54%). Nella decisione di acquisto di una friggitrice ad aria viene premiata la praticità: tempi più brevi per il 46%, possibilità di usare poco o niente olio aggiunto in alcune ricette per il 43%, meno odori o schizzi rispetto alla frittura tradizionale per il 39%, meno attenzione da dedicare alla cottura per il 25%.

Regina, in casa Moulinex, è la nuova gamma Ever Fry che propone diversi modelli. Ad accomunarli tutti è la tecnologia Infra Heat: il calore a infrarossi agisce sugli alimenti, favorendo la formazione di una superficie dorata e croccante e contribuendo a preservarne la naturale succosità all'interno. Portabandiera della gamma è Ever Fry XXL Surface, progettata per offrire una grande superficie di cottura in un formato compatto, permettendo così di preparare porzioni abbondanti in un’unica volta.