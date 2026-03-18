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Cultura: Garofalo, 'un viaggio italiano alla ricerca di energia umana'

18 marzo 2026 | 17.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ho provato a raccontare alcuni dei progetti più importanti di Banco dell'Energia. Ho scoperto che l'energia non è quella misurabile dal contatore, ma quella umana che permette le connessioni e che permette alle persone di aiutarsi soprattutto nelle fasce più fragili della società. Ho raccontato i progetti di Milano, Brescia, Bergamo, Torino, Cagliari, Roma, Napoli, Foggia e Potenza. Un viaggio italiano alla ricerca di questa energia". Sono le parole del fotografo Marco Garofalo, intervenuto in occasione della presentazione del libro e della mostra 'Ritratti di energia. Storie di persone, luoghi e dignità', organizzata da Fondazione Banco dell'Energia con il patrocinio del Comune di Milano al Piccolo Teatro Grassi.

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