Cybsec Expo, Benedetti (GeDInfo): ‘Presentiamo soluzioni per continuità operativa delle aziende’

“A questa fiera presentiamo le nostre soluzioni per la continuità operativa delle aziende, garantendo l'integrità digitale delle aziende, elemento che oggi impatta direttamente sulla produzione”. A dirlo Davide Benedetti, presidente di GeDInfo, a margine della seconda giornata dei lavori della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions.