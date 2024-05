Cybsec Expo, Invernizzi (Daf VI): "Principale sfida è entrata in vigore di nuovi regolamenti"

“La principale sfida è l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti e dunque l'impatto che possono avere sul circolante e sulle immatricolazioni dei veicoli del futuro, veicoli che saranno sempre più connessi e sempre più legati all’informatica”. Con queste parole è intervenuto Guido Invernizzi, responsabile omologazione e sales engineering di Daf VI, a margine della giornata inaugurale della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions.