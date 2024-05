Cybsec Expo, Zappi (Cylock): ‘Presentiamo nuovo testing automatizzato per scoprire vulnerabilità aziendali’

“Qui a Piacenza portiamo come novità un testing automatizzato innovativo dei sistemi di sicurezza. Come Cylock, infatti, start-up italiana unica nel suo genere, portiamo sul mercato un nuovo prodotto che è l'Extended Vulnerability Assessment, grazie al quale tutte le aziende possono testare i propri sistemi e scoprire le vulnerabilità prima che lo facciano gli hacker”. Lo ha detto Verando Zappi, marketing and communication manager di Cylock, a margine della seconda giornata della terza edizione del Pipeline Gas Expo, in svolgimento dal 29 al 31 Maggio nei padiglioni di Piacenza Expo, a cui si affianca per la prima volta il CybSec Expo. Entrambe le manifestazioni sono organizzate da Mediapoint & Exhibitions.