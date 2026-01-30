Dal pc 'vintage' all'IA: i primi 50 anni di Sogei, il cervellone tech del Mef

Dai personal computer ormai oggetto di culto vintage all'Intelligenza artificiale: la Sogei, il cervellone tecnologico del ministero dell'Economia compie 50 anni.

Dal fisco, al catasto, dalle dogane ai bonus, tutte le informazioni fiscali e amministrative dei milioni di contribuenti italiani passano per Sogei, una mole di dati non ufficialmente quantificata ma che si aggira intorno a svariati miliardi. Cinque decenni, quattro tappe di evoluzione tecnologica ciascuna rappresentativa di un’epoca e delle sue sfide, a partire dall'avvento nel 1976 dei primi tesserini rigorosamente cartacei del codice fiscale.

Da metà degli anni Settanta agli anni Novanta, la prima fase dell'attività della Sogei rappresenta l'alba dell'innovazione in Italia. Fondata nel 1976, la società avvia infatti la digitalizzazione dell’Anagrafe tributaria per un sistema centralizzato e affidabile di gestione dei dati fiscali. L’adozione dell’Ibm system 370 e l’introduzione del codice fiscale segnano un passaggio decisivo verso la standardizzazione dei processi e la modernizzazione dei servizi pubblici. Nel decennio successivo, tra il 1991 e il 2001, il focus si sposta sulla decentralizzazione e l'innovazione distribuita. Nel dettaglio la Società generale di informatica amplia la sua capacità tecnologica introducendo architetture distribuite in ambiti strategici come catasto e conservatorie, a beneficio dell'efficienza e della resilienza dei sistemi, confermando Sogei come riferimento nazionale nell’automazione dei servizi pubblici.

Dal 2002 al 2011, con l’ingresso nel nuovo millennio, Sogei accelera sulla trasformazione del proprio data center verso modelli cloud, favorendo l’erogazione di servizi digitali avanzati. Nascono le piattaforme Fisconline e Sister, che rendono fruibili online attività fiscali e catastali prima gestite esclusivamente in presenza. L’apertura a tecnologie open source e l’adozione di architetture ibride assicurano maggiore scalabilità, affidabilità e flessibilità operativa.

Negli ultimi quindici anni è continuata l'ascesa tech: Sogei punta su cloud computing, centralizzazione delle banche dati, sicurezza digitale e Intelligenza Artificiale. L’analisi dei dati diventa un elemento strategico per l’efficacia delle amministrazioni fiscali, mentre l’IA supporta processi predittivi, di ottimizzazione e di personalizzazione dei servizi pubblici.

"In cinquant’anni di attività - si legge in una nota della società - Sogei ha rappresentato una infrastruttura tecnologica essenziale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione italiana. L’azienda ha saputo coniugare evoluzione tecnologica, sicurezza e continuità operativa, contribuendo al miglioramento dell’efficienza amministrativa e alla qualità dei servizi rivolti alla collettività".