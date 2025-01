Deloitte continua a crescere a Bari, raggiunte le 1.500 assunzioni per NextHub

A due anni e mezzo dal lancio di NextHub prosegue l’impegno di Deloitte a Bari. Nel capoluogo pugliese sono appena state raggiunte le 1500 assunzioni con l’obiettivo di continuare a investire sulle competenze dei giovani talenti e rafforzare ulteriormente il posizionamento di Deloitte come leader nei servizi professionali alle imprese sul territorio e in tutto il Mezzogiorno. Il progetto di NextHub a Bari è stato annunciato nel luglio 2022 per contribuire alla trasformazione digitale del nostro Paese e offrire alle persone una formazione di alto livello assieme a brillanti prospettive dal punto di vista lavorativo.

“Questo nuovo traguardo -commenta Michele Sabatini, partner Deloitte, ceo e people & purpose leader Deloitte NextHub- conferma l’impegno di Deloitte a investire su Bari con l’obiettivo di guidare le imprese locali in un percorso di crescita sostenibile, innovazione e competitività. Il raggiungimento delle 1500 persone fa parte di un percorso più ampio che ci vedrà crescere ulteriormente nei prossimi mesi, continuando a generare valore per l’intero Mezzogiorno anche grazie alla collaborazione sinergica con il mondo accademico, le università e i centri di eccellenza a livello locale".

"Vogliamo essere protagonisti del cambiamento che sta attraversando il nostro Paese, rispondendo in maniera capillare alle esigenze rappresentate dal territorio e offrendo nuove opportunità ai giovani per il loro futuro”, spiega ancora.

NextHub rappresenta un tassello aggiuntivo per 'Impact for Italy' - il programma strategico di Deloitte che vuole contribuire a una crescita inclusiva del sistema Paese - e si colloca a Bari presso la nuova sede alla Fiera del Levante, in uno spazio di oltre 9.000 metri quadrati. A pieno regime saranno presenti circa 1.200 postazioni di lavoro con la possibilità di impiegare 2.000 persone in differenti modalità di lavoro e mettendo a disposizione desk, sale smart, sale meeting e un ampio auditorium.

Nello stesso anno fiscale il network Deloitte ha aperto nuove sedi anche a Milano e a Roma, continuando a investire per dotarsi di nuovi uffici all’avanguardia in termini di innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e well-being. I progressi compiuti nel capoluogo pugliese confermano la volontà di restituire valore al territorio, generando un impatto positivo nel lungo periodo per le persone, i clienti, le istituzioni e l’intera comunità di stakeholder.

Deloitte in Italia per il tredicesimo anno consecutivo ha registrato una crescita del fatturato, superando 1,5 miliardi di euro e segnando un +15% rispetto all’esercizio precedente. Anche l’organico di Deloitte nel nostro Paese, che attualmente conta circa 14 mila persone, ha registrato un incremento del +10% rispetto allo scorso anno fiscale. Nello specifico, tra i neoassunti il 57% sono uomini e il 43% donne, con un’altissima percentuale di under 30, pari al 78,2%.