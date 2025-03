Design Week, a Milano arriva 'Opendoor', il primo evento sull’outdoor

L’evento si terrà dal 7 al 13 aprile, nella location dei Chiostri di San Barnaba, in via S. Barnaba 48.

Arriva a Milano, durante la Design Week, 'Opendoor', il primo evento interamente dedicato all’outdoor, promosso da 'door', il magazine di interior di 'Repubblica' diretto da Emanuele Farneti. Il format ha in calendario sette giorni di incontri, workshop, dj set e installazioni insieme ai grandi protagonisti dell’architettura, dell’arte e della moda. L’evento si terrà dal 7 al 13 aprile, nella location dei Chiostri di San Barnaba, in via S. Barnaba 48.

'Opendoor' consiste in uno spazio espositivo, un 'Giardino delle meraviglie' firmato dall’artista Agostino Iacurci, al cui interno è previsto un programma di talk e interviste che metteranno a confronto alcuni tra i più importanti autrici e autori dal mondo del design, insieme a protagonisti di altri settori: dall’arte alla moda, dalla scrittura all’architettura. A chiudere ogni serata, un esclusivo dj set a cura di Radio Deejay. E nei giorni finali di sabato 12 e domenica 13 aprile, l’apertura speciale dalle ore 11.

Tra gli ospiti attesi Francesca Lanzavecchia, Agostino Iacurci, Fabio Novembre, Davide Oldani, Antonio Citterio, Olimpia Zagnoli, Nico Vascellari, Francesco Vezzoli e Patricia Urquiola, Antonio Marras e tanti altri. Durante l'evento saranno organizzati anche diversi laboratori in giardino, con al centro yoga, pilates, tavoli calligrafici, tarocchi e tanto altro.