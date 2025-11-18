circle x black
Di Tondo: "Barilla, Bite cuore dello sviluppo dell'azienda"

18 novembre 2025 | 16.02
Redazione Adnkronos
"È un 'azienda ambasciatrice del Made in Italy, questo luogo lo vuole dimostrare, questo è il cuore e sarà sempre più il cuore dello sviluppo di tutti i nostri prodotti" Lo ha detto Gianluca Di Tondo Ceo del Gruppo Barilla all'inaugurazione di Bite il Barilla Innovation &Technology Experience di Parma. "Ovunque mangerete prodotti Barilla nel mondo saranno studiati qua, anche nelle nostre acquisizioni estere la ricetta dei prodotti passa da qua, qua viene migliorata, viene resa in sintonia con quelli che sono i nostri principi, i nostri valori e poi viene restituita ai mercati di provenienza, quindi questo è il cuore della Barilla di domani". Ha concluso Di Tondo

