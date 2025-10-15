circle x black
Cerca nel sito
 

Diaz (Ntt Data): "Dai fotoni al quantum, la prossima rivoluzione sarà energetica e sostenibile"

“Le architetture elettroniche attuali non sono più sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale"

15 ottobre 2025 | 10.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Le architetture elettroniche attuali non sono più sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale: la prossima rivoluzione sarà fotonica”, ha dichiarato Ludovico Diaz, di Ntt Data, durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025.

“Passare dagli elettroni ai fotoni ridurrà il consumo energetico dei data center di due ordini di grandezza e permetterà velocità di trasmissione molto superiori, con una latenza 125 volte più bassa”, ha spiegato.

Diaz ha aggiunto che “il quantum computing cambierà anche la sicurezza informatica: renderà obsolete le attuali architetture di cifratura, ma aprirà la strada a nuovi standard di protezione dei dati”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fotoni quantum computing energia sostenibile
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza