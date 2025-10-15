Diaz (Ntt Data): "Dai fotoni al quantum, la prossima rivoluzione sarà energetica e sostenibile"

“Le architetture elettroniche attuali non sono più sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale"

“Le architetture elettroniche attuali non sono più sostenibili dal punto di vista energetico e ambientale: la prossima rivoluzione sarà fotonica”, ha dichiarato Ludovico Diaz, di Ntt Data, durante la diretta speciale dell’Adnkronos da Comolake 2025.

“Passare dagli elettroni ai fotoni ridurrà il consumo energetico dei data center di due ordini di grandezza e permetterà velocità di trasmissione molto superiori, con una latenza 125 volte più bassa”, ha spiegato.

Diaz ha aggiunto che “il quantum computing cambierà anche la sicurezza informatica: renderà obsolete le attuali architetture di cifratura, ma aprirà la strada a nuovi standard di protezione dei dati”.