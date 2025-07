Digitale: Calabrò (Agcm), 'bene regolamentazione cloud per grandi imprese, ma impegnativa per pmi'

"La regolamentazione - del cloud - è impegnativa: in parte è già presente e in parte andrà definita. Va bene per le grandi imprese, che sfuggono alla regolamentazione, ma non hanno problemi ad affrontarla, ma per le piccole e medie imprese è molto impegnativo, soprattutto per le pmi italiane, che sono il tessuto del nostro Paese". Lo ha detto Giovanni Calabrò, Capo di Gabinetto Agcm, intervenendo all'evento "Il futuro del cloud in Italia e in Europa", organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell'Informazione a Roma. L'incontro è stato un momento di confronto pubblico sulle sfide legate alle infrastrutture digitali, alla regolazione dei servizi cloud e alla competitività tecnologica europea.