Digitale: imprese e istituzioni per la tutela dei dati dei consumatori

Etica digitale e Tutela dei consumatori – La protezione dei dati come impegno condiviso da imprese e istituzioni". Questo il titolo dell'evento organizzato a Roma e promosso da Pulsee Luce e Gas e Axpo Italia. un confronto trasversale tra imprese, istituzioni e associazioni su trasparenza, sicurezza e controllo dei dati, con particolare attenzione al settore dell'energia. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i risultati della nuova indagine Pulsee Luce e Gas Index, osservatorio sulle abitudini e le percezioni dei consumatori, intitolata "Il rapporto degli italiani con i dati online".