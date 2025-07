"Siamo in una fase di grande trasformazione sia a livello nazionale sia a livello europeo. Bisogna adattare quelle regole pensate per un mondo delle comunicazioni elettroniche 'classico' al mondo attuale per agevolare le piccole imprese". Così Giacomo Lasorella, presidente Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, intervenendo all'evento "Il futuro del cloud in Italia e in Europa", organizzato da Adnkronos e Open Gate Italia a Palazzo dell'Informazione a Roma.