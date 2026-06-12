circle x black
Cerca nel sito
 

Diritti passeggeri aerei Ue: intesa su ritardi e risarcimenti, confermata la soglia di 3 ore

Intesa Ue sui diritti dei passeggeri aerei, che conferma la soglia di 3 ore per i ritardi e i risarcimenti, aggiungendo nuove tutele.

Diritti passeggeri aerei Ue: intesa su ritardi e risarcimenti, confermata la soglia di 3 ore
12 giugno 2026 | 18.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Paesi membri dell'Ue hanno approvato oggi a Bruxelles, dopo trattative che durano da giorni, un compromesso sui diritti dei passeggeri aerei che mantiene "intatti" la soglia di ritardo di tre ore e i livelli di risarcimento attuali, aggiungendo nel contempo nuove tutele per i viaggiatori. Ne dà notizia il gruppo del Ppe, in una nota.

CTA

"Il Parlamento Europeo - dichiara Andrey Novakov, eurodeputato e capo negoziatore dell'Aula sui diritti dei passeggeri aerei - ha promesso ai passeggeri che i loro diritti non sarebbero stati compromessi e noi non ci siamo arresi. La decisione di oggi degli Stati membri dell'Ue lo conferma. La soglia delle tre ore è mantenuta. Il risarcimento è mantenuto. Sono stati aggiunti nuovi diritti rispetto allo status quo. La votazione finale in Parlamento è prevista per lunedì" .

Il gruppo negoziale del Parlamento Europeo terrà la votazione finale lunedì 15 giugno,. Il gruppo Ppe voterà per confermare l'accordo e "garantire che i nuovi diritti diventino realtà per i passeggeri il più rapidamente possibile".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
diritti passeggeri aerei Ue Ppe trasporto aereo
Vedi anche
Rapina in gioielleria con armi a salve e fumogeni a Novate Milanese, i video girati nel centro commerciale
Sicilia, casellanti truccavano pedaggi sull'A20: come avveniva la truffa - Video
Medvedev mette nel tritacarte Merz, Von Der Leyen e Starmer: "Nessuno ci ferma" - Video
News to go
Scuola in Campania, tavolo regionale: le priorità
Irama e Giorgia insieme a San Siro, il duetto su 'Buio' - Video
Pier Silvio Berlusconi: "L'incidente? Qualcuno ha trasformato una tragedia in miracolo..." - Video
"Ho indossato ginocchiere? Non avete rispetto e non accettate premier donna", la risposta di Meloni al M5S Silvestri
Eurogruppo a Lussemburgo, il nodo della crisi energetica - Videonews dal nostro inviato
Maxi incendio al Tuscolano, evacuate case vicine a serbatoio Gpl interrato - Video
News to go
Carta della cultura giovani e Carta del merito, ultimi giorni per richiederle
Mondiali 2026, Ronaldo a Bocelli: "Sono geloso di te e Sinner" - Video
News to go
Salta riforma su medici di famiglia, stop divide politica e sanità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza