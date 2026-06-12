Diritti passeggeri aerei Ue: intesa su ritardi e risarcimenti, confermata la soglia di 3 ore

I Paesi membri dell'Ue hanno approvato oggi a Bruxelles, dopo trattative che durano da giorni, un compromesso sui diritti dei passeggeri aerei che mantiene "intatti" la soglia di ritardo di tre ore e i livelli di risarcimento attuali, aggiungendo nel contempo nuove tutele per i viaggiatori. Ne dà notizia il gruppo del Ppe, in una nota.

"Il Parlamento Europeo - dichiara Andrey Novakov, eurodeputato e capo negoziatore dell'Aula sui diritti dei passeggeri aerei - ha promesso ai passeggeri che i loro diritti non sarebbero stati compromessi e noi non ci siamo arresi. La decisione di oggi degli Stati membri dell'Ue lo conferma. La soglia delle tre ore è mantenuta. Il risarcimento è mantenuto. Sono stati aggiunti nuovi diritti rispetto allo status quo. La votazione finale in Parlamento è prevista per lunedì" .

Il gruppo negoziale del Parlamento Europeo terrà la votazione finale lunedì 15 giugno,. Il gruppo Ppe voterà per confermare l'accordo e "garantire che i nuovi diritti diventino realtà per i passeggeri il più rapidamente possibile".