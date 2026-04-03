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Dl accise: associazioni, servizi trasporto autobus a rischio senza correttivi immediati

Nota di Anav, Asstra ed Agens, servono misure urgenti, non ci sono misure a sostegno settore

Dl accise: associazioni, servizi trasporto autobus a rischio senza correttivi immediati
03 aprile 2026 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Misure urgenti ed immediate per tutti i comparti dell’autotrasporto passeggeri contro l’impennata del prezzo dei carburanti per garantire sostenibilità e continuità dei servizi". È quanto chiedono le associazioni Anav, Asstra ed Agens che lamentano l’assenza anche nel secondo dl carburanti appena varato dal Governo di qualsivoglia misura a sostegno del settore.

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"Le quotazioni odierne del prezzo del gasolio registrano l’ennesimo rialzo, un +21% rispetto all’inizio del conflitto in Medio Oriente che impone al settore maggiori costi per oltre 40 milioni di euro mensili e quasi 500 milioni di euro su base annua. L’entità della situazione è tale da richiedere misure straordinarie per tutelare le aziende e garantire l’equilibrio economico dei contratti di servizio e dei bilanci. Il protrarsi del conflitto e il rischio più che realistico di ulteriori impennate del prezzo dei prodotti petroliferi sui mercati internazionali delineano un quadro di crescente e grave difficoltà per un settore che garantisce la mobilità di quasi 7 miliardi di cittadini ogni anno e per il quale il gasolio rappresenta la seconda voce di costo, dopo quella per il personale, con un’incidenza di circa il 20% sui conti aziendali. In questo contesto, il trasporto collettivo diventa ancora più essenziale per mitigare il rincaro dei carburanti sulle famiglie e garantire una mobilità accessibile a tutti".

Le associazioni invocano misure urgenti di contenimento del prezzo del gasolio e sottolineano che "il taglio temporaneo delle accise appena prorogato fino al 1° maggio ha un impatto nullo per le imprese del settore che utilizzano gasolio commerciale soggetto ad accisa ridotta. Urgono correttivi adeguati e ad hoc per le imprese del settore al fine di garantire la continuità dei servizi a favore dei cittadini e salvaguardare l’equilibrio economico dei bilanci aziendali. La crisi non è destinata a rientrare nel breve termine, pertanto chiediamo – dichiarano le associazioni - che con immediatezza vengano estese a tutte le imprese del trasporto pubblico locale soggetto ad obblighi di servizio pubblico e del trasporto commerciale di linea e di noleggio le misure di recupero dei maggiori sostenuti per l’acquisto di carburanti già adottate per il settore dell’autotrasporto merci".

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Dl accise autotrasporto passeggeri prezzo dei carburanti sostenibilità continuità dei servizi
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