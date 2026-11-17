La spesa per la difesa resterà "strutturalmente più alta" negli Stati membri dell'Ue per il "prossimo futuro", ragion per cui è "fondamentale" che gli Stati sfruttino la clausola di salvaguardia nazionale per realizzare aggiustamenti "graduali" nei loro bilanci. Lo ha spiegato il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis che, a Bruxelles, ha raccomandato politiche di bilancio "prudenti" ai Paesi membri, il che significa, spesso, dover tagliare la spesa sociale, mentre si investe nella difesa.

"Il rafforzamento della nostra capacità di sicurezza e difesa - ha detto Dombrovskis - è, al momento, una delle due massime priorità. Di conseguenza, l'attuale situazione geopolitica, caratterizzata dalle politiche aggressive ed espansionistiche della Russia, rende necessario che l'Ue incrementi la spesa per la difesa; una realtà che si protrarrà anche nel prossimo futuro".

Per questo motivo, ha continuato, "abbiamo proposto l'introduzione di una clausola di salvaguardia nazionale, valida per il periodo dal 2025 al 2028, che offra agli Stati membri un arco temporale di quattro anni per adeguare gradualmente i propri bilanci a questo nuovo contesto e prepararsi a sostenere una spesa per la difesa strutturalmente più elevata. È fondamentale - ha concluso - che gli Stati membri sfruttino questo periodo per attuare aggiustamenti graduali ai propri bilanci".