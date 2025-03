Donatella Versace lascia la direzione creativa del brand. Al suo posto è stato nominato Dario Vitale come chief creative officer a partire dal primo aprile prossimo. Lo annuncia in una nota Capri Holdings Limited, gruppo che detiene il marchio. Donatella Versace assumerà il ruolo di chief brand ambassador. Nel suo nuovo ruolo si dedicherà a sostenere le iniziative filantropiche e di beneficenza di Versace e rimarrà advocate del brand a livello globale.

Il post di Donatella Versace

"È stato il più grande onore della mia vita portare avanti l'eredità di mio fratello Gianni - si legge in un post pubblicato sul suo profilo Instagram - Lui era il vero genio, ma spero di avere un po' del suo spirito e della sua tenacia". E aggiunge: "Nel mio nuovo ruolo di Chief Brand Ambassador, rimarrò la sostenitrice più appassionata di Versace, che è parte del mio DNA ed è sempre nel mio cuore".

“Sostenere la prossima generazione di designer è sempre stato importante per me - sottolinea Donatella Versace -. Sono entusiasta che Dario Vitale si unisca a noi e non vedo l'ora di guardare Versace attraverso nuovi occhi. Voglio ringraziare il mio incredibile team di design e tutti i dipendenti di Versace con cui ho avuto il privilegio di lavorare per oltre tre decenni".

Arriva Dario Vitale

A prendere il posto di Donatella Versace è Dario Vitale da Miu Miu. “Sono davvero onorato di unirmi a Versace come Chief Creative Officer e di far parte di questa speciale e potente casa di lusso di moda creata da Gianni e Donatella - si legge in un altro post - La casa di Versace ha un patrimonio unico che ha attraversato decenni e ha plasmato la storia della moda. Voglio esprimere il mio sincero ringraziamento a Donatella per la fiducia che ha riposto in me e per la sua instancabile dedizione allo straordinario marchio che oggi è Versace. È un privilegio contribuire alla crescita futura di Versace e al suo impatto globale attraverso la mia visione, esperienza e dedizione".