In Francia le donne guadagnano in media il 14,2% in meno rispetto agli uomini. Lo rilevano i dati Insee, l'Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici, che prendono in considerazione gli stipendi annuali di donne e uomini in Francia. È come se, a partire dalle ore 11.31 di oggi, 10 novembre, le donne lavorassero gratis per il resto dell'anno, e la colpa è della disparità salariale. Lo rileva uno studio diffuso dalla newsletter femminista Les Glorieuses, dal titolo "Quanto valgono le donne? Colmare il divario di ricchezza tra uomini e donne", con il quale viene lanciato, come ogni anno, l'hashtag #10Novembre11:31

Il divario retributivo di genere medio del 14,2% per i lavoratori a tempo pieno nel settore pubblico e privato, per le aziende con più di 10 dipendenti, è il dato utilizzato per calcolare la data simbolica del #10novembre 11:31, in base al numero di giorni lavorativi del 2025 (251). Secondo Les Glorieuses, dunque, in questa data e ora, le donne cessano simbolicamente di essere pagate per il resto dell'anno. Un altro dato preso da Insee è quello relativo al divario retributivo a parità di lavoro e pari competenze e all'interno della stessa azienda, pari al 3,8%. "Questo divario inspiegabile è prova di discriminazione. Non esiste alcun fattore esterno oggettivo che lo giustifichi", si legge sul sito Les Glorieuses. Senza un intervento immediato, "la parità retributiva non sarà raggiunta prima del 2167, tra 142 anni".

Lo studio esplora per la prima volta non solo i divari salariali in Francia, ma anche le disparità di ricchezza, ne emerge che le donne detengono il 40% della ricchezza in Europa, rispetto al 20% di India e Africa; e che gli uomini possiedono 105 trilioni di dollari in più rispetto alle donne, in tutto il mondo.