Dopo il successo della 57esima edizione di Cosmoprof l'appuntamento è a marzo 2027

Archiviata con successo la 57ma edizione Cosmoprof Worldwide Bologna ha dato appuntamento a marzo 2027, quando fra il 18 e il 21 verrà proposta una rassegna che gli organizzatori annunciano piena di nuove iniziative e soluzioni sempre più orientate a supportare l’evoluzione dell’industria cosmetica globale.

L'edizione 2026 - come detto - si è confermata ancora una volta appuntamento imprescindibile per l’industria cosmetica mondiale. Con oltre 255.000 operatori da più di 150 Paesi e 3.104 aziende da 68 Paesi, in rappresentanza di oltre 10.000 brand, la manifestazione ha registrato risultati estremamente positivi, evidenziando la solidità e la resilienza del settore beauty. Bologna si è affermata per quattro giorni come hub internazionale della bellezza, accogliendo una community globale altamente qualificata composta da buyer, distributori, retailer e operatori professionali. La qualità dei visitatori, unita alla forte presenza internazionale, ha confermato l’efficacia dei programmi di incoming e degli strumenti di matchmaking, che hanno favorito incontri mirati e concrete opportunità di business lungo tutta la filiera. I principali player del settore sono tornati a Cosmoprof per sviluppare nuove partnership, rafforzare relazioni consolidate e individuare le tendenze emergenti. Cosmoprof - segnala l'organizzazione - "continua a rappresentare una piattaforma di riferimento per il settore, favorendo connessioni, opportunità di business e sviluppo sui mercati globali, e contribuendo in modo concreto alla crescita e al rafforzamento dell’intera filiera cosmetica".

“Il settore beauty continua a dimostrare una straordinaria capacità di resilienza anche in un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione, confermando la propria solidità e dinamicità a livello globale,” dichiara Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. “In questo scenario, Cosmoprof si afferma ancora una volta come osservatorio privilegiato delle trasformazioni del comparto: una manifestazione sempre più internazionale, capace di attrarre una presenza altamente qualificata e profilata di visitatori e di registrare una partecipazione significativa di operatori esteri provenienti da mercati strategici.

I risultati di questa edizione evidenziano come l’industria cosmetica sappia reagire con prontezza alle sfide, mantenendo elevati livelli di innovazione, competitività e capacità di networking. Si tratta di un trend che abbiamo già avuto modo di osservare durante il periodo del Covid e che oggi trova ulteriore conferma: anche nei momenti più complessi, il beauty si distingue per la sua tenuta e per la sua vocazione internazionale.”

Fondamentale anche per il 2026 il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, che hanno contribuito all’arrivo di delegazioni di buyer altamente profilati dai principali mercati, rafforzando ulteriormente il posizionamento internazionale della manifestazione. Prosegue inoltre la collaborazione con Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche, che ha valorizzato l’eccellenza della filiera italiana in un contesto globale sempre più competitivo e dinamico.

Grande partecipazione anche per il ricco calendario di contenuti che ha animato i quattro giorni di manifestazione. Esperti internazionali, opinion leader, stampa e content creator provenienti da tutto il mondo hanno preso parte a un programma articolato di tavole rotonde, masterclass, sessioni formative e show, offrendo ai visitatori un’esperienza completa e immersiva nel mondo della bellezza.

Cosmoprof si è confermato non solo piattaforma di business, ma anche luogo privilegiato di confronto e aggiornamento, capace di anticipare le evoluzioni del mercato e di mettere in dialogo tutti gli attori della filiera. Innovazione, sostenibilità, intelligenza artificiale e nuove abitudini di consumo sono stati tra i principali temi emersi, delineando le direttrici di sviluppo future del settore.