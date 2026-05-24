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Juventus, tifoso in ospedale dopo scontri. La richiesta alla squadra: "Non giocate"

I bianconeri affrontano il Torino nell'ultima giornata di Serie A

Il colloquio con i tifosi - Afp
Il colloquio con i tifosi - Afp
24 maggio 2026 | 20.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caos e alta tensione prima di Torino-Juventus. Oggi, domenica 24 maggio, i bianconeri affrontano i granata nel derby della Mole dell'ultima giornata, sperando in risultati favorevoli dagli altri campi che potrebbero regalare la (difficile) qualificazione in Champions League.

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Il prepartita però è stato caratterizzato da violenti scontri tra le due tifoserie avvenuti nel pomeriggio, con un uomo che ha riportato un trauma cranico ed è stato ricoverato in ospedale in codice rosso. Dopo l'avvenuto alcuni ultras juventino avrebbero lasciato il settore ospiti per chiedere alla squadra di non giocare la partita.

Quando i giocatori si sono avvicinati ai propri tifosi per salutare e caricarsi, gli ultras avrebbero infatti parlato in particolare con il capitano Locatelli chiedendo di non scendere in campo. Una richiesta però rimasta inascoltata, con i calciatori che hanno ripreso il riscaldamento. Proprio dell'avvenuto ha parlato il dirigente bianconero Damien Comolli: "Non è stato un confronto tra i tifosi e Locatelli, il problema è che c'è un nostro tifoso in ospedale che sta male e i nostri tifosi non sono contenti", ha detto a SkySport, "gli sta dicendo di non giocare la partita. Partita a rischio? No, no. Dopo la partita io andrò in ospedale a parlare con il tifoso".

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