DR rilancia marchio Itala e 'arruola' Billy Costacurta

Continua l'attivismo del gruppo Dr Automobiles che ha annunciato il ritorno sul mercato dello storico marchio Itala. Si tratta di un brand che da quasi cento anni era scomparso dal nostro panorama automobilistico (la chiusura dei battenti nel 1934) ma che nei primi decenni dell'automobile ha rivestito un ruolo cruciale: fondato a Torino nel 1903 da Matteo Ceirano, il marchio p passato alla storia per la 35/45 HP del 1907, modello che vinse il leggendario raid Pechino-Parigi del 1907, affrontato da Scipione Borghese, Luigi Barzini ed Ettore Guizzardi, conservato nella collezione del Mauto del capoluogo piemontese. Peraltro proprio con il Museo dell'Automobile - che ospiterà il prossimo 18 maggio la presentazione ufficiale dei progetti di DR per il brand - ha ufficializzato una partnership con il gruppo molisano destinata a svilupparsi con iniziative future.

Nel frattempo Dr annuncia una nuova collaborazione per DR Automobiles con Alessandro “Billy” Costacurta, figura di riferimento del calcio italiano e storica bandiera dell’AC Milan, nonché protagonista con la Nazionale Italiana di un ciclo sportivo di alto livello. A Costacurta - che oggi festeggia i suoi sessant'anni - è stata consegnata una DR 6 Super Hybrid, modello che rappresenta il nuovo posizionamento del marchio nel segmento dei SUV ibridi.

Nel corso dell’incontro - spiega il gruppo - è stata condivisa la strategia di DR Automobiles, orientata allo sviluppo di soluzioni di mobilità innovative accessibili e sostenibili, con un’attenzione costante all’evoluzione delle esigenze del mercato.