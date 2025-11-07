circle x black
Ecomondo: Capra (Dimensione Ambiente), 'occasione di incontro e opportunità'

07 novembre 2025 | 14.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ecomondo per la nostra azienda è un'occasione di incontro con clienti e fornitori, ma anche occasione di opportunità, perché in questi ultimi anni siamo cresciuti molto. Oggi, infatti, l'azienda tratta oltre un milione di tonnellate all'anno di rifiuti. Abbiamo avuto una crescita anche per linee esterne, abbiamo acquisito degli impianti che trattano anche rifiuti sanitari in quanto siamo recentemente entrati nel settore del trattamento di questi rifiuti". Con queste dichiarazioni Stefano Capra, titolare del Gruppo Dimensione Ambiente, è intervenuto all'edizione 2025 di Ecomondo, l'evento annuale leader nei settori della Green and Circular Economy, in svolgimento presso la fiera a Rimini, dal 4 al 7 novembre 2025.

