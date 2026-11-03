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Ecomondo, Peraboni: "La transizione sarà vincente quando sarà conveniente"

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03 novembre 2026 | 14.14
Redazione Adnkronos
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"Il messaggio forte che esce da Ecomondo quest'anno è che la transizione sarà vincente non quando sarà obbligatoria ma quando sarà conveniente, conveniente per le imprese e conveniente per la popolazione". Così Corrado Peraboni, amministratore delegato di Italian Exhibition Group. Peraboni evidenzia la necessità di risposte almeno a livello comunitario alle sfide della transizione e spiega che il focus di questa edizione è una maggiore internazionalità, sia tra gli espositori che propongono soluzioni sia tra i visitatori che le cercano.

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