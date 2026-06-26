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Economia circolare, Notarangelo (Cisambiente): «Dalla Calabria un messaggio al Governo»

26 giugno 2026 | 20.08
Redazione Adnkronos
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A margine dell'Assemblea generale 2026 di Cisambiente Confindustria, ospitata presso il Parco Biometano Ecoross di Corigliano-Rossano, in Calabria, il presidente di Cisambiente Confindustria, Donato Notarangelo, sottolinea il valore simbolico della scelta della Calabria per l'appuntamento annuale dell'associazione. Notarangelo ribadisce che i rifiuti rappresentano una risorsa strategica e che gli impianti di trattamento sono infrastrutture essenziali per la competitività del Paese. Un appello, rivolto al Governo, a sostenere innovazione, recupero di materia ed energia e sviluppo dell'economia circolare per costruire un'Italia più sostenibile e competitiva.

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