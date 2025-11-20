Edilizia e Architettura: a Fiera Milano Made expo 2025

Made Expo, la manifestazione punto di riferimento per il mondo dell'edilizia e dell'architettura a Fiera Milano, organizzata da Made eventi Srl, società di Fiera Milano Spa e Federlegno Arredo Eventi SpA, non è soltanto una fiera. Si prefigura come piattaforma evoluta, dove innovazione, sostenibilità e cultura del costruire si fondono. L'esposizione che che si colloca tra gli eventi di Miba-Milan international building alliance, comprende due aree dell'impianto espositivo, in quattro padiglioni: Salone Involucro e Salone Costruzioni.