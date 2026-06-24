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Educazione finanziaria, al Senato il confronto sulla Generazione Z e le competenze del futuro

24 giugno 2026 | 12.00
Redazione Adnkronos
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L'educazione finanziaria come strumento per preparare le nuove generazioni a compiere scelte economiche sempre più consapevoli è stata al centro del convegno "Educazione finanziaria e giovani. Comprendere la Gen Z per costruire il futuro", ospitato nella Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica su iniziativa del senatore Dario Damiani. L'incontro, organizzato in collaborazione con AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari e Value Partners e patrocinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha rappresentato l'occasione per presentare la ricerca dedicata ai comportamenti economici e finanziari della Generazione Z. Dallo studio emerge il profilo di giovani che acquisiscono sempre più precocemente autonomia nelle decisioni economiche, ma che presentano ancora competenze finanziarie limitate e si informano prevalentemente attraverso i canali digitali e i social media. Attorno a questi risultati si è sviluppato il confronto tra istituzioni, mondo della scuola, professionisti ed esperti del settore, con l'obiettivo di riflettere sul ruolo dell'educazione finanziaria nella crescita dei ragazzi e sulle possibili sinergie tra pubblico e privato per rafforzare la cultura economica nel Paese.

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