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Aiea pronta a tornare sui siti nucleari iraniani, mentre Trump attacca il Congresso dopo il voto che chiede lo stop alle operazioni militari
L’Onu ha avviato un’operazione per evacuare oltre 11.000 marinai rimasti bloccati nello Stretto di Hormuz dopo mesi di paralisi seguiti alla crisi tra Stati Uniti e Iran. L’area strategica era stata chiusa da Teheran a fine febbraio nel pieno dell’escalation militare, interrompendo il traffico commerciale.
Sul fronte nucleare, il direttore generale dell’Aiea Rafael Grossi ha confermato che gli ispettori torneranno a controllare i siti iraniani, compresi Natanz, Fordow e Isfahan. "Accadrà", ha detto da Tokyo, mentre restano tensioni tra Washington e Teheran sulle modalità delle verifiche.
A Washington, intanto, il presidente Donald Trump ha criticato il Congresso dopo il voto di una risoluzione – 50 sì e 48 no – che chiede lo stop alle operazioni contro l’Iran. "Voto inopportuno e senza senso", ha scritto su Truth Social, accusando i senatori di ostacolare la sua azione.
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