Educazione Finanziaria Poste: gli incontri di ottobre

A ottobre il programma degli eventi di Educazione Finanziaria promossi da Poste Italiane, allo scopo di promuovere lo sviluppo e l'apprendimento delle conoscenze e competenze finanziarie, assicurative e previdenziali, prevede sei webinar in calendario, con un particolare focus sul tema del Risparmio e degli Investimenti, in concomitanza della Settimana Mondiale dell’Investitore (World Investor Week) che si svolge nella settimana del 6 al 12 ottobre. Si parte martedì 7 ottobre, con due incontri sul tema “Il risparmio e gli investimenti”: il primo alle ore 10:00 (con sottotitoli e interprete LIS) e il secondo alle ore 16:00. Si prosegue il successivo giovedì 9, sempre sullo stesso tema: il primo incontro alle ore 10:00, il secondo inizia alle ore 16:00 (con sottotitoli e interprete Lis). Martedì 14 ottobre si terranno invece due webinar sul tema “Il corso della vita”: alle ore 10:00 (con sottotitoli e interprete Lis) e il successivo alle ore 16:00. Gli incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale aiutando giovani e adulti a compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, una serie di 7 podcast dal titolo “Generazione Ef - Giovani”, che racconta, attraverso le voci dei protagonisti delle storie, in modo semplice e senza troppi tecnicismi, le tematiche principali di una corretta pianificazione finanziaria.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali Esg, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.