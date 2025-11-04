circle x black
Cerca nel sito
 

Eicma 2025: Magri (Eicma), 'esposizione sempre più internazionale, imperdibile per la filiera delle due ruote'

04 novembre 2025 | 13.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"L'internazionalità di Eicma è certificata dalle 50 nazioni presenti, un dato che cresce del 20% rispetto alla passata edizione, con più di 2000 marchi e 700 espositori. È dunque un'edizione sempre più internazionale e un momento imperdibile per la filiera delle due ruote. Anche le prevendite dei biglietti stanno andando benissimo, stamattina siamo a + 20% rispetto all'anno scorso, che era un anno record. Meglio di così è difficile immaginarlo". Lo dice all'Adnkronos Paolo Magri, amministratore delegato di Eicma, alla giornata di apertura alla stampa dell'edizione 2025 dell'esposizione internazionale delle due ruote, che si aprirà al pubblico dal 6 al 9 novembre a Rho Fiera Milano.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza