Eicma, Roman (Ancma): "Mercato due ruote in ripresa, fine anno positivo"

Il presidente di Ancma, Mariano Roman, a margine dell'inaugurazione dell'edizione 2025 di Eicma.&nbsp;

05 novembre 2025 | 17.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il mercato 2025 delle due ruote "sta dimostrando una certa ripresa, dopo essere partito in maniera abbastanza negativa all'inizio dell'anno, trainato soprattutto dalle omologazioni dell'Euro 5+". Lo ha detto oggi il presidente di Ancma, Mariano Roman, a margine dell'inaugurazione dell'edizione 2025 di Eicma.

Negli ultimi quattro mesi, il mercato "ha raggiunto la parità rispetto all'anno precedente e riteniamo che ci sarà un fine anno positivo, come sicuramente positivo sarà il 2026". La positività "la possiamo capire anche dall'entusiasmo che c'è in questa Eicma - ha sottolineato Roman -, che sarà un record assoluto in termini di presenze e operatori, questo è sinonimo che il mondo della moto è un mondo estremamente positivo".

Le fasce che trainano il settore "sono praticamente tutte" con gli scooter che "sono molto importanti, soprattutto in Italia, ma vediamo che la media cilindrata sta ottenendo dei risultati molto significativi". Roma non si è detto preoccupato delle tensioni geopolitiche: "La situazione oggi è abbastanza tranquilla". Attenzione al futuro: "Le prospettive sono di una certa pressione per le aziende europee, legate al grande impatto che avranno le aziende del Far East, come quelle cinesi, che stanno investendo e manifestando una capacità di produrre prodotti innovativi e di buona qualità".

