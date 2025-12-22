circle x black
Il Napoli vince la Supercoppa, Conte e Neres battono il Bologna 2-0 in finale

A decidere la sfida di Riad la doppietta di David Neres

Il Napoli - Afp
22 dicembre 2025 | 19.07
Redazione Adnkronos
Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana 2025. Oggi, lunedì 22 dicembre, gli azzurri hanno battuto il Bologna 2-0 a Riad nella finale delle Final Four del trofeo di scena in Arabia Saudita. A decidere il match la doppietta, con un gol per tempo, di David Neres. La squadra di Conte ha battuto quindi anche quella di Italiano, alzando il secondo trofeo della sua gestione dopo lo scudetto dello scorso anno, dopo aver superato il Milan in semifinale.

Le due squadre torneranno in campo per la 17esima giornata di Serie A: il Napoli sfiderà la Cremonese in trasferta, il Bologna ospiterà il Sassuolo.

