Energia, Alperia entra nella produzione fotovoltaica

Alperia compie un nuovo passo nella transizione energetica entrando nel settore della produzione di energia solare. La multiutility altoatesina ha infatti firmato l’11 dicembre, un accordo con BayWa r.e. e acquisito un parco fotovoltaico a Cerrione, in Piemonte, rafforzando così la propria strategia di diversificazione delle fonti green.

Il parco solare realizzato da BayWa r.e. nel 2023 si estende nell’area dell’aeroporto locale. L’operazione si inserisce nel percorso delineato dal Piano industriale di Alperia, che punta a consolidare la leadership dell’azienda nella generazione da fonti rinnovabili, affiancando all’idroelettrico, settore in cui il Gruppo è tra i principali player nazionali, nuove tecnologie pulite. Già oggi il 95% dell’energia prodotta da Alperia proviene da rinnovabili.

Con il nuovo parco solare piemontese, dopo l’ingresso nell’eolico avvenuto nel 2024, la società aggiunge un ulteriore tassello alla costruzione di un futuro energetico sostenibile. L’impianto fotovoltaico, situato nella provincia di Biella, ha una potenza di 6,4 megawatt e una produzione annua stimata di circa 10 gigawattora, corrispondenti al fabbisogno energetico medio di 3.700 famiglie. Il parco è composto da 12mila moduli fotovoltaici installati su tracker solari, strutture in grado di orientarsi verso il sole per massimizzare la produzione.

"Questa acquisizione rappresenta un passo concreto nella diversificazione della nostra produzione di energia, sempre nel segno delle fonti rinnovabili. Dopo l’idroelettrico e l’eolico, il fotovoltaico è un tassello fondamentale del nostro impegno a favore della transizione energetica", ha dichiarato Luis Amort, Ceo di Alperia.

"Abbiamo seguito tutte le fasi di sviluppo e costruzione dell’impianto di Cerrione e siamo grati al territorio che ci ospita. La realizzazione di impianti da fonti rinnovabili è un passo fondamentale nell’implementazione della nostra strategia volta a contribuire in maniera sostanziale alla transizione energetica", ha commentato Alessandra Toschi, amministratore delegato di BayWa r.e. Progetti.