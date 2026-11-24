Tempi certi per le autorizzazioni, reti e accumuli, comunità energetiche più semplici e un tavolo permanente di confronto. E' la richiesta contenuta in una lettera che la rete Rinnovabili per l’Italia - che riunisce circa 70 organizzazioni del mondo delle imprese, della ricerca e della società civile - ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) chiedendo una convocazione urgente. L’obiettivo è affrontare e risolvere lo stallo delle energie rinnovabili in Italia. Con la lettera 'Liberare l’energia italiana', la rete assicura al governo la propria collaborazione e propone un programma di misure "con impegni immediati e verificabili". "Le tecnologie sono pronte, mature, efficienti e trasformative - scrivono - La ricchezza d’intraprendenza e capacità progettuale di cittadini, organizzazioni e imprese ha prodotto molti progetti. A frenarli sono ritardi autorizzativi e incertezze normative. Nel frattempo cittadini e imprese sostengono costi energetici molto elevati e perdono competitività rispetto ai Paesi che investono di più nelle rinnovabili".

Secondo la rete, accelerare sulle rinnovabili significa: autonomia e sicurezza nazionale, sostituire gas e petrolio importati con risorse nazionali, trattenendo valore nel Paese; protezione dagli shock, meno esposizione alle crisi geopolitiche che fanno salire bollette, costi di produzione e inflazione; energia strutturalmente meno cara, solare ed eolico non consumano combustibile e riducono le ore in cui è il gas a fissare il prezzo dell’elettricità; precauzione climatica, meno emissioni fossili che aggravano siccità, alluvioni, ondate di calore e rischio idrogeologico. I colli di bottiglia sono noti: VIA e autorizzazioni lente e frammentate, conflitti tra Stato, Regioni e Soprintendenze, procedure GSE complesse soprattutto per le comunità energetiche, reti congestionate, accumuli insufficienti e instabilità normativa. "La tutela ambientale esige controlli rigorosi, ma non tempi indefiniti", si legge nella lettera, e rimuovere questi blocchi "costa allo Stato una minima frazione delle risorse necessarie per rincorrere ogni crisi con bonus, tagli temporanei delle accise e sussidi emergenziali".

La lettera articola le proposte inoltrate al governo in sei aree: tempi certi e amministrazioni capaci; regole stabili, aree idonee e controversie rapide; aste regolari, prezzi stabili e bollette più basse; reti, connessioni, accumuli e flessibilità; comunità energetiche con procedure semplificate e accessibili; territori protagonisti e informazione indipendente. La rete chiede infine al governo di assumere questo programma "come priorità di politica economica, industriale e sociale, con tempi, responsabilità e risultati verificabili". Propone inoltre di costituire un tavolo permanente di confronto, aperto a tutti i soggetti sociali, sindacali, economici e ambientali interessati, per monitorare l’avanzamento delle misure e la diffusione delle fonti rinnovabili in Italia.