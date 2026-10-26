'Energia di Filiera': presentati i risultati del programma promosso da Eni

Eni ha presentato i risultati di Energia di Filiera, il programma avviato nel 2025 per sostenere la crescita, la competitività e la capacità di trasformazione delle imprese della propria catena del valore. L'iniziativa punta a rafforzare le competenze e a favorire lo sviluppo delle aziende fornitrici, accompagnandole nell'affrontare le sfide della trasformazione industriale. L'evento ha ospitato anche la cerimonia di premiazione degli Eni Supply Chain Awards 2026, dedicati alle eccellenze della filiera che si sono distinte per performance, innovazione, sicurezza e miglioramento continuo.