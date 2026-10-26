circle x black
Cerca nel sito
 

'Energia di Filiera': presentati i risultati del programma promosso da Eni

Segui Adnkronos su Google
26 ottobre 2026 | 11.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Eni ha presentato i risultati di Energia di Filiera, il programma avviato nel 2025 per sostenere la crescita, la competitività e la capacità di trasformazione delle imprese della propria catena del valore. L'iniziativa punta a rafforzare le competenze e a favorire lo sviluppo delle aziende fornitrici, accompagnandole nell'affrontare le sfide della trasformazione industriale. L'evento ha ospitato anche la cerimonia di premiazione degli Eni Supply Chain Awards 2026, dedicati alle eccellenze della filiera che si sono distinte per performance, innovazione, sicurezza e miglioramento continuo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Caro carburanti, tassisti in piazza a Roma
News to go
Diritto alla riparazione in vigore, cosa c'è da sapere
Lega, Molinari: "Oggi dal minuto dopo il voto tutti compatti"
News to go
SpaceX e Tesla: Musk accelera sulla fusione
Pd, Fina: "Nuovo record 2xmille, superato tetto di 11 milioni"
Claudio Baglioni sorprende Roma, lo show a Piazza di Siena si apre con un brano inedito - Video
Da Milano a Bari e Roma, tra cori e bandiere le manifestazioni in tutta Italia - Video
Ai, Mazzetti (Meta): "Nostro impegno garantire accesso a più persone possibili"
Scontri a Roma, lancio di bottiglie e idranti in azione vicino stazione Termini - Video
Lavoro, Schifone: "Sfida competenze sempre più centrale" - Video
Cortei a Torino, manifestanti cercano di forzare il blocco: le cariche della polizia - Video
Kim Kardashian regina del tappeto rosso alla Festa del Cinema: "Tifo la Roma, sono grande fan" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza