Energia, Eni Next pilastro della strategia di transizione di Eni

Con un grande evento a Milano, presso la Sala delle Colonne del Museo della scienza e della tecnica Leonardo Da Vinci, Eni ha presentato in Italia sua società di corporate venture capital: Eni Next. Fondata nel 2019 e con sede a Boston, Eni Next rappresenta uno dei pilastri della strategia di transizione di Eni e si occupa di valutare e investire in startup che sviluppano tecnologie innovative per ridurre l'impronta carbonica nella produzione energetica, migliorare l'efficienza delle operazioni industriali di Eni e fornire soluzioni digitali all’avanguardia.