Energia, Faccenda (Iberdrola Italia): "Qui a Key 2026 per costruire insieme la transizione energetica"

06 marzo 2026 | 11.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Qui non presentiamo prodotti, ma ragioniamo su come costruire insieme la transizione energetica, che per noi va al di là della ricaduta positiva ambientale, ma è qualcosa che ha a che fare con la competitività delle nostre imprese, del sistema Paese e soprattutto con la sicurezza energetica dell'Italia". A dirlo Valerio Faccenda, Country Manager Iberdrola Italia, in occasione di  KEY – The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg - Italian Exhibition Group di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, in programma dal 4 al 6 marzo alla Fiera di Rimini. Con una presenza in Spagna, Portogallo,Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Messico, Iberdrola, uno dei leader nel campo dell'energia rinnovabile, offre soluzioni personalizzate per i clienti in tutto il mondo, promuovendo la transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

