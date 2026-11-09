Energia, Snam celebra 85 anni con una mostra sulla forza dell'invisibile

Raccontare il ruolo di un'infrastruttura in gran parte nascosta, ma essenziale per garantire energia a famiglie ed imprese, ogni giorno. E' questo l'intento della mostra di Snam 'La forza dell'invisibile', percorso espositivo interattivo, curato da Bruno Genovese, allestito e inaugurato nel nuovo headquarter del Gruppo, a Milano, che celebra gli 85 anni dalla nascita e il percorso del Gruppo insieme allo sviluppo energetico del Paese e del territorio. Il percorso interattivo si articola in cinque capitoli che raccontano il mondo Snam e la sua storia, dalle infrastrutture e le scoperte scientifiche allo sviluppo industriale del dopoguerra. Uno spazio speciale è dedicato al Dispacciamento di San Donato Milanese, 'cervello' della rete nato nel 1962, che monitora in tempo reale oltre 130mila parametri relativi a circa 3 mila impianti telecontrollati.