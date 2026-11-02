circle x black
Cerca nel sito
 

Energia, Snam compie 85 anni: integrazione è chiave per sovranità

Segui Adnkronos su Google
02 novembre 2026 | 11.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si è svolto a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica, l'evento con cui Snam ha celebrato i suoi 85 anni di attività. In questa occasione, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, del vicepremier e ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e dei rappresentati del mondo imprenditoriale italiano, i vertici di Snam hanno ripercorso le tappe dell'impegno del Gruppo al servizio della crescita del Paese e hanno illustrato le direttrici che guideranno le attività nel prossimo futuro. In quest'ottica, la parola chiave per raggiungere la sovranità energetica è 'integrazione', come sottolineato dall'ad Scornajenchi nel suo discorso d'apertura: "Crediamo che la sfida non consista nel sostituire una fonte energetica con un'altra, ma nel costruire un sistema nel quale fonti, infrastrutture e tecnologie differenti possano integrarsi, garantendo contemporaneamente sicurezza, sostenibilità e competitività".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Brucia un magazzino a Trieste, morti due migranti: Vigili del Fuoco al lavoro - Video
Criminalità giovanile, operazione di polizia in tutta Italia: 644 arresti e sequestrati armi e droga - Video
News to go
E' Mantova la città più green d'Italia, Napoli all'ultimo posto
News to go
Legge ColtivaItalia, arrivano 300 milioni per rilanciare gli allevamenti bovini
News to go
1 novembre e commemorazione defunti accendono mercato dei fiori
Midterm al bivio, il referendum su Trump che deciderà il futuro del Congresso
News to go
Fondi pensione e previdenza complementare, arriva l'erogazione frazionata
News to go
Papa torna in America Latina, viaggio confermato per Leone XIV
Elicottero caduto in Bosnia, Meloni rende omaggio ai quattro militari italiani - Video
Bonus Natale 2026, cos'è e a chi spetta - Video
Cortei Napoli, manifestanti offrono cornetti e sfogliatelle ai poliziotti: "Ci tutelano" - Video
Cortei Milano, la 'generazione maranza' blocca la tangenziale Est - Videonews della nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza